Иран объявил о мобилизации 1 млн резервистов

CentralAsia (CA) - Более миллиона граждан Ирана мобилизованы на случай наземной операции США, сообщает Mehr.

По сообщению иранских СМИ, власти также получают массовый приток заявок от иранской молодежи в подразделения «Басидж», Корпус стражей исламской революции и армию с просьбой участвовать в боевых действиях.

Общая численность вооруженных сил Ирана, включая регулярную армию (Артеш) и Корпус стражей исламской революции (КСИР), оценивается примерно в

610 000 — 860 000 активных военнослужащих. КСИР является элитным подразделением численностью около 150 000 — 190 000 человек, включая сухопутные, воздушные и морские силы.

Ополчение «Басидж», входящее в структуру КСИР, насчитывает от 90 тыс. активных членов до сотен тысяч мобилизационного резерва, с теоретической возможностью мобилизации до 10 млн человек.

Наземная операция США в Иране может начаться «в ближайшее время», сообщила ранее 26 марта The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе, включая председателей комитетов по вооруженным силам палаты представителей и сената. Точную дату источники не назвали.

Пентагон приказал примерно 2 тыс. солдатам из 82-й воздушно-десантной дивизии начать переброску на Ближний Восток.

3 дня назад правительство Израиля одобрило план призвать в войска до 400 тысяч резервистов в связи с военными действиями против Ирана и «Хезболлы», пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.