Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев запустили десять совместных проектов

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон дали старт 10 совместным проектам промышленной кооперации. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев и Рахмон приняли участие в церемонии символического запуска новых совместных проектов. Речь идет о создании предприятий по выпуску мебели и изделий из кожи, расширении производства бытовой техники, строительстве текстильных мощностей в Таджикистане, возведении жилого комплекса и торговых объектов в Ташкенте и организации выпуска консервной продукции в Ферганской области.

Также запущены объекты по производству молочной продукции в Андижанской области, фруктовых соков и металлических брикетов в Сурхандарьинской области.

По итогам церемонии президенты подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзнических отношений. Также был подписан пакет документов на уровне правительств, министерств и ведомств, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества между двумя странами.

Документы охватывают ключевые направления взаимодействия, включая увеличение товарооборота, развитие промышленной кооперации, внедрение электронных систем сертификации происхождения товаров и использование системы «E-Permit». Достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере здравоохранения, науки и регулирования радиочастот в приграничных зонах.

Стороны утвердили ряд программ, планов и «дорожных карт» на 2026–2028 годы, касающихся промышленности, инноваций, горнодобывающей отрасли, туризма, агропромышленного комплекса и культурного обмена. Кроме того, подписаны меморандумы о взаимодействии в сферах инноваций, государственной службы, финансов, образования и исполнения судебных актов.

Кроме того, состоялась торжественная церемония присвоения одной из улиц Нового Ташкента имени города Душанбе.

Экономические связи между Таджикистаном и Узбекистаном в последние годы укрепляются. В частности сообщалось, что в 2025 году товарооборот между странами составил $718,3 млн, что на 22,5% больше по сравнению с 2024 годом.