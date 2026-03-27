США могут отправить на Ближний Восток еще 10 тысяч солдат, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Пентагон рассматривает возможность отправки в ближайшие дни на Ближний Восток еще до 10 тыс. военнослужащих сухопутных войск, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ведомстве. Об этом также сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Эти силы, включая, вероятно, пехоту и бронетехнику, присоединятся к примерно 5 тыс. морским пехотинцам и тысячам десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые уже направлены в регион, указывает WSJ. Это предоставит президенту Дональду Трампу больше свободы действий в военном плане, несмотря на заявления о переговорах с Тегераном.

Пока неясно, куда именно направятся войска. WSJ предполагает, что они будут дислоцированы недалеко от границы Ирана и острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.

По словам собеседника Axios, решение может быть принято на следующей неделе. По данным портала, Пентагон разрабатывает военные варианты «финального удара» по Ирану, которые могут включать использование сухопутных войск и массированную бомбардировку.

Глава Белого дома пока не принял решения о реализации какого-либо из этих сценариев. Однако, как утверждают источники, он готов к эскалации, если переговоры с Тегераном в ближайшее время не принесут значимых результатов, отмечает издание.