Строительство малой АЭС в Узбекистане принесет России $24,7 миллиарда

CentralAsia (UZ) - Проект строительства малой атомной электростанции в Узбекистане обеспечит российским предприятиям заказы на сумму $24,7 млрд. Об этом интервью ТАСС заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

24 марта «Узатом» и «Росатом» подписали два дополнительных документа по строительству первой АЭС в Узбекистане. В тот же день на площадке в Фаришском районе Джизакской области начались работы по заливке бетона под ядерный энергоблок.

До сих пор финансовые параметры проекта публично практически не раскрывались. В открытом доступе не были представлены данные о проектно-сметной документации, совокупной стоимости станций, себестоимости вырабатываемой электроэнергии, а также о цене ее будущей закупки.

На фоне этой неопределенности Лихачев сообщил, что даже один только проект малой АЭС в Узбекистане даст российской промышленности заказы в объеме до 2 трлн рублей (около $24,7 млрд).

«У нас очень много партнеров и среди частных компаний в России, и среди компаний с государственным участием. Только сооружение малого блока дает объем заказов до 2 трлн рублей, а с точки зрения занятости — создание рабочих мест, это около тысячи рабочих мест непосредственно в Российской Федерации. В терминах макроэкономических эффектов это возврат инвестиций в РФ до полутора рублей на рубль, вложенный на этапе строительства, и до двух рублей на этапе эксплуатации атомной электростанции», — сказал глава «Росатома».

При этом годом ранее директор «Узатома» Азим Ахмедхаджаев заявлял, что стоимость строительства малой АЭС в Узбекистане не превысит $2 млрд. Однако без раскрытия структуры затрат, состава контрактов и параметров финансирования понять, как именно соотносятся эти цифры, пока невозможно.

Соглашение о сотрудничестве между Узбекистаном и Россией в сфере атомной энергетики, включающее строительство первой узбекской АЭС, было подписано в декабре 2017 года. Планировалось, что первый энергоблок стоимостью $11 млрд будет запущен в 2028 году. Тогда предполагалось, что комплекс АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Позже было принято решение построить также атомную станцию малой мощности, причем начать именно с нее. Новый контракт с «Росатомом» на проектирование, поставку и строительство АСММ был заключен 27 мая 2024 года в Ташкенте в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина. Станцию построят рядом с озером Тузкан в Фаришском районе Джизакской области.

Согласно последним договоренностям, на площадке в Фаришском районе будут построены два энергоблока малой мощности с реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый. Кроме того, там же планируется возвести два крупных энергоблока с реакторами ВВЭР-1000.

Суммарная мощность интегрированного атомного комплекса составит 2,1 ГВт. Ожидается, что к 2035 году станция, которая разместится на территории около 525 гектаров, будет производить 15,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Как ранее заявлял вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев, это соответствует примерно 15% нынешнего общего потребления электроэнергии в стране.

По словам Лихачева, сочетание больших и малых мощностей на одной площадке уникально: «Ничего такого не существует на свете, и в этом смысле наш узбекский проект станет мировой витриной».