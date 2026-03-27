В выходные по Узбекистану местами пройдут кратковременные дожди

CentralAsia (UZ) -  После сухой и жаркой погоды в пятницу с температурой в пределах +25…+30 градусов Цельсия в выходные по Узбекистану местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. В предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления, сообщил Узгидромет.

Температурный фон в субботу и воскресенье немного понизится. В субботу по северо-западным районам и пустынной зоне, а в воскресенье по всей территории республики дневная температура воздуха составит +20…+25 градусов. Температура ночью будет в пределах +12…+17.

Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте в пятницу и субботу будет без осадков. Температура днём составит +27…+29 градусов. В воскресенье ожидается кратковременный дождь, возможна гроза с усилением ветра до 10−12 м/с. Температура днём составит +21…+23, преобладающая температура ночью — +13…+15.

