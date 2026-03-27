До +30 градусов ожидается на юге Казахстана в выходные

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 28-30 марта ожидается теплая погода без осадков, лишь на западе и в отдельные дни в горных районах южных областей с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

Также по республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, востоке, в центре страны ночью и утром – туман.

Днем на западе Казахстана потеплеет до +18+27 градусов, на севере – до +10+17 градусов, в центре – до +15+25 градусов, на востоке – до +12+20 градусов, на юге – до +23+30 градусов. Только на юго-западе страны прогнозируется небольшое понижение температуры до +13+20 градусов.

