Fars: Пять арабских стран разрешили США атаковать Иран со своей территории

CentralAsia (CA) - Пять государств Персидского залива предоставили США свои территории и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает иранское агентство Fars и Tasnim со ссылкой на источники в разведке. По их словам, среди этих стран — Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.

Американские военнослужащие использовали базы, территориальные воды и воздушное пространство этих государств при ракетных, авиационных и морских операциях против Ирана, уточняет Tasnim.

Вечером 24 марта президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил сообщения американских СМИ, что Саудовская Аравия призывает к продолжению атак против Ирана. По его словам, наследный принц Мухаммед бен Сальман «сражается вместе с нами», писало NDTV. По данным иранских источников, спустя два дня саудовская сторона не опровергла это заявление.

В среду посол Объединенных Арабских Эмиратов в США опубликовал в газете The Wall Street Journal статью, в которой поддержал американо-израильские удары по Ирану. По данным иранской разведки, в многочисленных воздушных, морских и ракетных атаках Соединенные Штаты использовали воды, территорию и воздушное пространство этих пяти стран, включая базы, расположенные за пределами военных объектов.

В ответ на это Иран с первых дней войны нанес массированные удары по военным объектам на территории этих стран. Под удар попали база Аль-Дафра в ОАЭ, база Эль-Удейд в Катаре, штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне, а также военные объекты в Кувейте и Саудовской Аравии. По данным западных СМИ, в результате обстрелов было повреждено не менее 13 американских баз в регионе, а командование CENTCOM было вынуждено передислоцировать личный состав.