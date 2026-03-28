экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ученые: Припайный лед у берегов Аляски тает быстрее прогнозов

CentralAsia (CA) -  Согласно исследованию Университета Аляски в Фэрбенксе, опубликованному в Journal of Geophysical Research: Oceans, сезон припайного льда вдоль северного побережья Аляски за 27 лет значительно сократился.

В Чукотском море он уменьшился на 57 дней, в море Бофорта — на 39 дней. Лед образуется позже осенью, а в ряде районов разрушается раньше весной.

Припайный лед — прикрепленный к берегу и не дрейфующий под действием ветра и течений — имеет особое значение для коренных общин Аляски: он служит путем к местам охоты и рыбалки, поддерживает сезонные ледовые дороги нефтегазовой отрасли и защищает береговую линию от волновой эрозии.  Сокращение сезона делает побережье более уязвимым и создает непредсказуемые условия для охоты.

Особую озабоченность вызывает море Бофорта, которое оставалось относительно стабильным вплоть до начала 2000-х годов. Сейчас лед там больше не распространяется так далеко от берега, как прежде. Исследователи связывают это с общим истончением арктического морского льда: более тонкий лед образует меньше ледяных гряд, которые служат точками закрепления припайного льда на морском дне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com