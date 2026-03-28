Ученые: Припайный лед у берегов Аляски тает быстрее прогнозов

- 5:50, 28 марта 2026
CentralAsia (CA) - Согласно исследованию Университета Аляски в Фэрбенксе, опубликованному в Journal of Geophysical Research: Oceans, сезон припайного льда вдоль северного побережья Аляски за 27 лет значительно сократился.
В Чукотском море он уменьшился на 57 дней, в море Бофорта — на 39 дней. Лед образуется позже осенью, а в ряде районов разрушается раньше весной.
Припайный лед — прикрепленный к берегу и не дрейфующий под действием ветра и течений — имеет особое значение для коренных общин Аляски: он служит путем к местам охоты и рыбалки, поддерживает сезонные ледовые дороги нефтегазовой отрасли и защищает береговую линию от волновой эрозии. Сокращение сезона делает побережье более уязвимым и создает непредсказуемые условия для охоты.
Особую озабоченность вызывает море Бофорта, которое оставалось относительно стабильным вплоть до начала 2000-х годов. Сейчас лед там больше не распространяется так далеко от берега, как прежде. Исследователи связывают это с общим истончением арктического морского льда: более тонкий лед образует меньше ледяных гряд, которые служат точками закрепления припайного льда на морском дне.