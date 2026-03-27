В Ташкенте открыли новое здание посольства Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыли новое здание посольства Таджикистана в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Церемония открытия сопровождалась снятием символического занавеса с современного и архитектурно оформленного здания дипломатической миссии

В честь открытия посольства, а также визита глав государств, прозвучали государственные гимны Таджикистана и Узбекистана.

После официальной церемонии открытия над зданием был поднят флаг Таджикистана. Главы государств осмотрели комплекс посольства. В ходе визита они оставили подписи и добрые пожелания в Книге почётных гостей, подчеркнув стремление к дальнейшему укреплению дружественных, братских и добрососедских отношений между двумя странами.

Отмечается, что дипломатические отношения между странами были установлены 22 октября 1992 года. В настоящее время в городе Душанбе действует посольство Узбекистана. Также напомнили, что новое здание посольства РУз в Душанбе было открыто 19 апреля 2024 года в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева.

