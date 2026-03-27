В Перу построили самый узкий дом в мире

CentralAsia (CA) - В районе Аукальяма в Уарале, на севере Перу, построили самый узкий в мире полностью функциональный дом, ширина которого всего 63 см. Об этом сообщило издание Oddity Central.

Жилье было спроектировано и построено местным жителем Фабио Морено. Хотя дом может выглядеть как уличная арт-инсталляция, в нем есть все элементы современного жилья: ванная комната, кухня, столовая, коридор, спальня, кабинет, прачечная и две лестницы, соединяющие два этажа.

Дом расположен прямо напротив главной площади Аукальямы, и каждый желающий может посетить его. Однако узкое пространство делает невозможным осмотр интерьера для двух или более человек одновременно.

По словам Морено, идея такой постройки заключается в том, чтобы показать, что счастье зависит не от размера жилья, а от того, как эффективно используется доступное пространство. Узкие формы и яркие цвета дома привлекают тысячи посетителей. Уточняется, что он, вероятно, может стать популярной туристической достопримечательностью.

Морено, как утверждается, уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса на титул «самого узкого дома в мире», однако процесс подтверждения может занять некоторое время.