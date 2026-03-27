Казахстан временно закрыл пункт пропуска на границе с Россией из-за разлива реки

CentralAsia (KZ) - Пункт пропуска «Желкуар» со стороны Казахстана временно закрыт для граждан, транспорта и грузов из-за разлива реки Берсуат, сообщает ФГКУ «Росгранстрой».

Ограничения затронули и российскую сторону: движение через пункт «Мариинский» в Челябинской области временно прекращено. Ведомство рекомендует учитывать ситуацию при планировании пересечения границы.

Река Берсуат протекает по Костанайской области Казахстана и Челябинской области России, включая Житикаринский и Брединский районы. Впадает в Синташту в 49 км от ее устья, после слияния река получает название Желкуар. Длина составляет около 100 км, площадь бассейна — 2210 км. На протяжении 40 км проходит по линии государственной границы между двумя странами.

