экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На границе Пакистана и Афганистана возобновились боевые действия

CentralAsia (CA) -  Боевые действия на границе между Пакистаном и Афганистаном возобновились. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на афганские власти. Сообщается о как минимум трех погибших.

18 марта Пакистан заявил, что временно останавливает военную операцию против Афганистана на время исламского праздника Ид уль-Фитр. В тот же день о перемирии заявил и Афганистан. Перемирие действовало с полуночи 19 марта до полуночи 24 марта.

Как сообщает AP со ссылкой на власти Афганистана, после окончания перемирия пакистанские военные выпустили по афганским районам Нараи и Сунаро несколько десятков снарядов. Сообщается, что два мирных жителя погибли и еще восемь получили ранения. Афганские военные открыли ответный огонь, в результате чего погиб как минимум один человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com