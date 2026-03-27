На границе Пакистана и Афганистана возобновились боевые действия

CentralAsia (CA) - Боевые действия на границе между Пакистаном и Афганистаном возобновились. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на афганские власти. Сообщается о как минимум трех погибших.

18 марта Пакистан заявил, что временно останавливает военную операцию против Афганистана на время исламского праздника Ид уль-Фитр. В тот же день о перемирии заявил и Афганистан. Перемирие действовало с полуночи 19 марта до полуночи 24 марта.

Как сообщает AP со ссылкой на власти Афганистана, после окончания перемирия пакистанские военные выпустили по афганским районам Нараи и Сунаро несколько десятков снарядов. Сообщается, что два мирных жителя погибли и еще восемь получили ранения. Афганские военные открыли ответный огонь, в результате чего погиб как минимум один человек.