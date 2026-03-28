Сотрудничество между Узбекистаном и Монголией в животноводстве продолжает расти

Монголия поставила первую партию овец породы Баяд в Узбекистан. 16/08/2025

CentralAsia (MNG) -

Хоким (глава местной администрации) Навоийской области Нормат Турсунов встретился с Болором Шагдарсүрэном, испольнительным директором монгольской компании BUJT. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

По сообщению хокимията области, стороны обсудили пути расширения сотрудничества между Узбекистаном и Монголией в области животноводства.

В соответствии с постановлением главы Узбекистана «О мерах по устойчивому социально-экономическому развитию Навоийской области в 2026 году» от 11 февраля этого года, в регион планируется завезти 70 000 голов мелкого рогатого скота из Монголии.

Навоийская область — самая крупнейшая область и административно-территориальная единица в центральной части Республики Узбекистан. Граничит с Бухарской, Самаркандской, Джизакской и Кашкадарьинской областями, а также с Республикой Каракалпакстан. На севере и северо-западе область выходит к пустыне Кызылкум.

Экономика региона базируется на горнодобывающей, химической, металлургической промышленности, а также на сельском хозяйстве и транспортной инфраструктуре. В регионе функционирует свободная экономическая зона «Навоий», призванная привлечь инвестиции и развивать высокотехнологичное производство.

По словам главы Департамента ветеринарии и животноводства Навоийской области, благодаря широким возможностям, предоставляемым во всех регионах, поголовье крупного рогатого скота увеличилось до 500 000 голов, а овец — до 2.3 миллиона за последние годы.

