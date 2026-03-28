Премьер-министр Монголии Занданшатар подал в отставку

Как передает MiddleAsianNews, премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав подал в отставку во время закрытого заседания руководящего совета правящей Монгольской народной партии (МНП), сообщил генеральный секретарь партии Содбаатар Янгуг.

«Сегодня на заседании совета МНП мы обсудили трудности нынешней социально-экономической ситуации в Монголии, вызванные глобальными событиями, а также вопросы, связанные с приостановкой работы парламента. В ходе заседания премьер-министр Занданшатар Гомбожав добровольно подал в отставку», — сказал Содбаатар.

Встреча была созвана после того, как основная оппозиционная фракция Демократической партии (ДП) в Великом Государственном Хурале (парламенте) с 19 марта отказалась участвовать в заседаниях, пока Учрал Ням-Осор остается спикером. Оппозиция утверждает, что, будучи главой правящей партии, Учрал должен возглавлять правительство, а не законодательный орган.

«Партийный совет принял отставку Занданшатара Гомбожава с поста премьер-министра. Фракция МНП обсудит этот вопрос в соответствии с законом, и решение будет представлено на рассмотрение парламентских комитетов и пленарного заседания Великого Государственного Хурала», — добавил Содбаатар.

Пленарное заседание весенней очередной сессии Великого Государственного Хурала 2026 года, состоявшееся 27 марта, началось в 20:28 при участии 54,8% членов и обсуждало просьбу премьер-министра Монголии Занданшатара Гобожава об освобождении от занимаемой должности по его собственному желанию.

Большинство членов, присутствовавших на заседании Постоянного комитета, поддержали удовлетворить просьбу премьер-министра и освободить его от обязанностей. Было сочтено целесообразным назначить Занданшатара исполняющим обязанности премьер-министра до назначения нового премьер-министра Монголии.

Председатель Постоянного комитета по государственному строительству Сандаг-Очир Цэнд зачитал мнения и выводы по обсуждавшемуся на заседании вопросу. В этом докладе говорится, что премьер-министр Занданшатар сказал, что в нашей стране нет ни дня, ни даже минуты, чтобы тратить их на этот политический тупик, вызванный глобальным экономическим кризисом, обусловленным нехваткой нефтепродуктов и ростом цен.

Занданшатар заявил, что осознает свой долг — выйти из этого политического тупика, и что он подал в отставку, отдавая приоритет интересам своей страны и народа.

«Молодые люди! Чтобы разорвать искусственно созданный тупик и политический хаос, я ухожу с поста премьер-министра Монголии, начиная с себя. Вы, молодежь, — будущее Монголии», — сказал Занданшатар молодому поколению.

В начале этого месяца оппозиционная Демократическая партия объявила бойкот парламентской деятельности, сославшись на опасения по поводу концентрации власти в руках правящей партии. В течение нескольких месяцев шли слухи о коррупции в отношении министра юстиции Энхбаяра Баттөмөра, близкого соратника Занданшатара, которому обвинения пока не предъявлены.

В заявлении в социальных сетях Занданшатар, занимавший пост премьер-министра с июня, заявил, что политические распри в конечном итоге нанесут ущерб экономике и приведут к росту цен.

После одобрения парламента его место займет председатель партии Учрал Ням-осор, который в настоящее время является спикером парламента.

Избранный 13 июня 2025 года 34-м премьер-министром Монголии, Занданшатар изучал экономику и финансы в Иркутском институте народного хозяйства с 1987 по 1992 год. До прихода в политику он работал в нескольких монгольских банках, а в парламент был впервые избран в 2004 году.

С 2009 по 2012 год он занимал пост министра иностранных дел Монголии. В период с 2020 по 2024 год он возглавлял Великий Государственный Хурал. Несмотря на то, что он был выдвинут правящей партией МНП на парламентских выборах в июне 2024 года, он проиграл в своем избирательном округе и впоследствии возглавил администрацию президента.

