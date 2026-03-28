В северной части страны ожидаются снег и метели

CentralAsia (MNG) -

28 марта в северной части страны было объявлено предупреждение о мокром снегопаде и метелях, а также о сильных порывах ветра на юге.

Осадки: В большинстве регионов ожидается облачная погода. В ночное время снегопады пройдут на востоке западных аймаков, а также в северной и западной частях центральных аймаков. Днем осадки ожидаются в юго-восточной части западных аймаков и в отдельных районах центральных, восточных и гобийских аймаков. В остальных областях осадки не предсказываются.

Ветер: В ночное время на западе страны и в дневное время на востоке ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное, его скорость составит 5-10 метров в секунду, а в некоторых местах может достигать 13-15 метров в секунду.

Температура воздуха: Ночью в истоках реки Завхан и в долинах рек Байдраг, Идэр и Тэс температура будет колебаться от -10 до -15°C. В районах озера Увс, впадине Дархад, в горных районах Алтая, Хангая, Хубсугула и Хэнтия температура составит -5 до -10°C. В южной части Гобийской области ожидается температура в диапазоне от 0 до +5°C, в предгорьях Хангайских гор и северной части Гобийской области от +2 до -3°C, а в остальных регионах температура будет в пределах 0 до -5°C. Днем температура в районах озера Увс, впадине Дархад, истоках реки Завхан, а также в долинах рек Идэр, Тэс и Байдраг составит от -3 до +2°C, в горных районах Хангай, Хубсугул и Хэнтий, а также в долинах рек Туул и Тэрэлж -1 до +6°C, в Гоби и Дариганской степи -10 до +15°C, в других областях -4 до +9°C.

В Улан-Баторе ожидается облачная погода с небольшими осадками. Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное, его скорость составит 6-11 метров в секунду, местами достигая 13-15 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 66%, а атмосферное давление будет на уровне 867 гПа. В районе Яармаг-Сонгино температура ночью составит от -2 до -4°C, в других местах — около 0°C, а днем температура поднимется до +2-+4°C.

