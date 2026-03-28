Трамп пригрозил сократить расходы на НАТО из-за позиции по Ирану

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить объемы финансирования НАТО, объяснив это отсутствием поддержки со стороны ряда европейских стран в вопросе конфликта с Ираном. Об этом 28 марта сообщил телеканал CNN.

Выступая на инвестиционном форуме в Майами, организованном представителями Саудовской Аравии, Трамп раскритиковал решение альянса не поддерживать действия США.

«НАТО совершило ужасную ошибку, когда не захотело отправить даже небольшое количество вооружения и не признало, что мы делаем для мира, противостоя Ирану», - заявил он.

По словам главы Белого дома, Соединённые Штаты регулярно оказывают помощь союзникам, однако не получают аналогичной поддержки в ответ.

«Почему мы должны быть с ними, если их нет с нами?» - отметил Трамп, добавив, что в случае негативного развития событий союзники могут «не оказаться рядом».

При этом он высоко оценил позицию Саудовской Аравии, которая, по его мнению, внесла значительный вклад в противостояние Ирану.

Трамп также подчеркнул, что США ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на поддержку НАТО, и заявил, что сокращение этих расходов может принести стране значительную экономию.