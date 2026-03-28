США направляют третий авианосец на Ближний Восток, - CBS News

CentralAsia (CA) - США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, направляя в регион третью авианосную ударную группу. Об этом 27 марта сообщил телеканал CBS News со ссылкой на осведомлённые источники.

По их данным, авианосная группа во главе с USS George H.W. Bush, на борту которого находятся 48 боевых истребителей, будет передана в распоряжение Центрального командования ВС США и присоединится к операции, связанной с Ираном.

В состав группы входят ракетные эсминцы USS Ross, USS Donald Cook и USS Mason, которые уже покинули базы в Атлантике и направляются в ближневосточный регион.

Ранее авианосная ударная группа с USS George H.W. Bush завершила учения в Атлантике, подтвердив готовность к участию в масштабных боевых операциях.

В настоящее время в зоне ответственности CENTCOM уже находятся две авианосные группы: во главе с USS Abraham Lincoln, размещённым в Аравийском море, и USS Gerald R. Ford. Последний недавно был вынужден покинуть район боевых задач в Красном море и направиться на базу Суда-Бей на острове Крит для ремонта после пожара на борту.

USS Gerald R. Ford находится в длительном походе с июня прошлого года, превысив стандартные сроки службы в дальней морской зоне. Изначально группа была направлена в Карибский бассейн для операций против Венесуэлы, а затем переброшена на Ближний Восток.

Не исключается, что прибывающий в регион USS George H.W. Bush может заменить USS Gerald R. Ford в составе группировки.