США предупредили Европу о возможных перебоях с поставками оружия Украине

CentralAsia (KZ) - США предупредили европейских союзников о возможных проблемах с поставками вооружений Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 27 марта сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, американская сторона уведомила партнеров о рисках перебоев в рамках программы PURL, в частности по поставкам боеприпасов и ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Как сообщили три европейских чиновника, знакомых с ходом переговоров, Госдепартамент США заявил, что поставки могут быть нарушены. Ожидалось, что госсекретарь США Марко Рубио обсудит этот вопрос с коллегами из стран G7 на встрече во Франции.

При этом один из европейских чиновников отметил, что некоторые союзники получили заверения о том, что уже запланированные поставки не будут перенаправлены другим получателям, однако дальнейшие перспективы остаются неопределёнными.

В свою очередь дипломат НАТО подчеркнул, что возможная передача вооружений, предназначенных Украине, странам Персидского залива станет неприемлемой.

После встречи G7 Марко Рубио заявил журналистам, что США пока не перенаправляли вооружения, предназначенные Украине по линии PURL, однако такая возможность не исключается. По его словам, поскольку оружие изначально принадлежит США, при необходимости приоритет будет отдан пополнению собственных запасов.

Politico отмечает, что развитие ситуации будет зависеть от дальнейшего хода конфликта на Ближнем Востоке и потребностей американской стороны.

