Йеменские хуситы сообщили о готовности вступить в войну на стороне Ирана при определённых условиях

CentralAsia (CA) - Йеменское движение хуситов заявило о готовности вступить в войну на стороне Ирана при определённых условиях. Об этом 28 марта сообщило издание Reuters.

По словам военного представителя группировки Яхьи Сари, хуситы могут перейти к прямой военной интервенции, если к США и Израилю присоединятся другие страны или если Красное море будет использовано для проведения операций против Ирана.

«Мы готовы к прямой военной интервенции, если против Ирана и его союзников будут сформированы новые альянсы или если Красное море будет использовано для враждебных действий», — заявил он.

Сари также отметил, что движение может предпринять действия в случае дальнейшей эскалации конфликта против Ирана и так называемой «оси сопротивления», однако не уточнил возможный формат вмешательства.

По данным Reuters, подобные заявления усиливают риск расширения конфликта в регионе, учитывая способность хуситов наносить удары на значительные расстояния и влиять на безопасность судоходства в районе Красного моря.

В то же время представители движения подчеркнули, что не допустят использования акватории Красного моря для проведения операций против Ирана или других мусульманских стран.

Ранее в Иране заявляли о возможности перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное и Аравийское моря, в случае дальнейшей эскалации, включая возможное наземное вторжение. Отмечается, что пролив имеет стратегическое значение и является частью территориальных вод Йемена.

Как отмечает Reuters, хуситы ранее неоднократно заявляли о готовности поддержать Иран, однако официально о прямом вступлении в войну до сих пор не объявляли.