Иран заявил об ударах Израиля по ядерной и энергетической инфраструктуре

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 27 марта сообщил, что Израиль нанес удары по ключевым объектам инфраструктуры страны.

По его словам, атакам подверглись два крупнейших сталелитейных завода, электростанция, гражданские ядерные объекты и другие элементы инфраструктуры.

«Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атака противоречит продлённому президентом США сроку для дипломатических усилий. Иран потребует очень высокую цену за эти действия», — написал он.

Как отметил глава иранского МИД, удары были нанесены несмотря на объявленное ранее продление срока переговоров со стороны США.

В Израиле, в свою очередь, подтвердили удар по главному иранскому объекту по производству военно-морских ракет и мин в Йезде.

Сообщается, что ранним утром авиаудары были нанесены по нескольким районам Тегерана и Исфахана, где были зафиксированы взрывы. Израильские военные также объявили о новой волне атак, направленных против Ирана.