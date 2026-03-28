Йеменские хуситы впервые с начала конфликта нанесли удар по Израилю

CentralAsia (CA) - Йеменское движение хуситов, поддерживаемое Ираном, нанесло удар по территории Израиля. Об этом 28 марта сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление группировки.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ночь на 28 марта была зафиксирована ракета, запущенная с территории Йемена в направлении Израиля. В ряде районов была объявлена воздушная тревога. Как отмечается, ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны.

Позднее хуситы подтвердили факт атаки. В их заявлении говорится о «шквале ракет», направленных на «важные израильские военные объекты». Действия были названы ответом на удары Израиля по Ирану, Ливану и палестинским территориям.

Как отмечает Reuters, это первая атака хуситов по Израилю с начала американо-израильской операции против Ирана.