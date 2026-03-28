В Таджикистане мужчину оштрафовали за гадание и колдовство

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе 38-летний местный житель оштрафован за занятие гаданием и колдовством. Об этом 27 марта сообщили в УМВД по городу Душанбе.

Мужчина принимал граждан в своём жилом помещении и оказывал услуги по гаданию с целью получения материальной выгоды.

В отношении него был составлен административный протокол по статье 482 Кодекса об административных правонарушениях РТ.

Решением суда мужчине назначен штраф в размере 80 расчётных показателей, что составляет 6240 сомони (650 долларов).

