Российские учёные зафиксировали на Солнце крупный выброс плазмы

CentralAsia (CA) - На Солнце зафиксирован крупный выброс плазмы, который может повлиять на запланированный в ночь на 2 апреля пилотируемый полёт к Луне. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным учёных, в настоящее время на Солнце развивается значительное выбросное событие, что подтверждается наблюдениями коронографов и анализом рентгеновского излучения.

Внимание к ситуации связано с предстоящей лунной миссией: впервые с 1972 года экипаж из четырёх человек должен выйти за пределы защитного магнитного поля Земли. В отличие от околоземной орбиты, где воздействие космической погоды ограничено, на дальних орбитах космический корабль может оказаться непосредственно внутри облака солнечной плазмы.

Специалисты отмечают, что в ближайшие дни солнечная активность будет отслеживаться особенно внимательно. При этом на данный момент вероятность того, что облако плазмы достигнет Земли, оценивается как низкая.

Согласно предварительным данным, основная часть выброса уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и смещена вниз, что допускает лишь возможные касательные воздействия периферийных частей облака.

Вместе с тем учёные фиксируют признаки общего роста солнечной активности, который может продолжаться в течение следующей недели. В случае подтверждения этой тенденции данный фактор может быть учтён при подготовке космических миссий.