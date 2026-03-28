Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

CentralAsia (KZ) - Хакеры, связанные с Ираном, взломали личный почтовый ящик директора ФБР Кэша Патела и опубликовали его переписку и личные фотографии. Об этом 28 марта сообщило издание Deutsche Welle.

По данным издания, ответственность за атаку взяла на себя группировка Handala Hack Team. На своём сайте хакеры заявили, что Пател стал одной из «успешно взломанных жертв», и опубликовали ряд личных снимков и выдержки из электронной переписки.

В ФБР подтвердили факт взлома. Представитель ведомства Бен Уильямсон сообщил, что приняты меры для минимизации рисков, при этом, по его словам, опубликованные материалы носят «исторический характер» и не содержат секретной государственной информации.

Отмечается, что в сеть были выложены фрагменты более чем 300 электронных писем, предположительно относящихся к периоду с 2010 по 2019 годы, содержащие как личную, так и рабочую переписку.

Как пишет DW, подлинность опубликованных данных независимо подтвердить не удалось. Однако указанный хакерами адрес электронной почты совпадает с адресом, ранее фигурировавшим в утечках, зафиксированных специалистами по кибербезопасности.

По оценкам западных экспертов, Handala может быть одним из псевдонимов, используемых иранскими структурами киберразведки. Ранее группировка заявляла о кибератаках на американские и международные компании.

Эксперты отмечают, что подобные действия могут быть частью стратегии по оказанию давления на американских чиновников и демонстрации уязвимости их персональных данных на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

