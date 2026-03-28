Reuters: США подтверждают уничтожение около трети ракетного арсенала Ирана

CentralAsia (CA) - США могут с уверенностью подтвердить уничтожение лишь около трети ракетного арсенала Ирана с начала конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

По информации агентства, судьба ещё примерно трети иранских ракет остаётся неясной — они могли быть повреждены, уничтожены или оказаться под завалами в бункерах и тоннелях после авиаударов. Один из источников также отметил, что ударами США и Израиля было уничтожено до трети беспилотников, находившихся в распоряжении Тегерана.

При этом, как подчёркивают собеседники Reuters, Иран по-прежнему сохраняет значительные запасы ракет, пригодных для применения. Кроме того, после завершения боевых действий часть повреждённых или скрытых вооружений может быть восстановлена.

Отмечается, что США не раскрывают точные данные о размере ракетного арсенала Ирана на момент начала конфликта. В то же время представители израильского военного командования ранее заявляли, что Тегеран мог располагать около 2500 баллистическими ракетами, способными достигать территории Израиля.