Артефакты, вывезенные из Монголии 100 лет назад и обещанные к возвращению, стали экспонатами Эрмитажа

Фотография оригинала соглашения прилагается к данной статье.

В 1924 году русские заключили соглашение с Министерством Народного Просвещения Монголии о временном изъятии и изучении ценных археологических артефактов периода Хунну, найденных в горах Ноён-Уул, с последующим их возвращением не позднее осени 1925 года. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В 1924-1925 годах монголо-тибетская экспедиция под руководством П.К. Козлова исследовала район гор Ноён-Уул и обнаружила древние гробницы в трех устьях: Сүжигт, Зурамт и Хужирт. Они зафиксировали 156 гробниц в трех секциях в устье Сүжигт, 12 гробниц в устье Зурамт и 44 гробницы в двух секциях в устье Хужирт, всего 212 гробниц, и составили фоновую карту.

В связи с вопросом отправки артефактов, обнаруженных на горе Нойон им. П.К. Козлова, в Россию для научных исследований, руководитель Научного комитета Цэвээн Жамсран разработал Закон «Об охране древних памятников» и утвердил его Правительством 5 сентября 1924 года, который стал первым источником Закона «Об охране культурного наследия», которому мы следуем в настоящее время. В то время стороны заключили соглашение о возвращении ценных археологических артефактов периода хунну не позднее осени 1925 года.

В ходе исследования были обнаружены редкие артефакты, такие как войлочный ковер, ткани, серебряные украшения из Римской империи и упряжь для лошадей из серебра с изображением мифических единорогов. Находки были названы «открытием» и стали новым исходным материалом для изучения хунну-монголов.

В соглашении указано:

СОГЛАШЕНИЕ

Между Учкомом при Министерства Народного Просвещения Монгольского Правительства и ноября Тибетской Научной Экспедицией Р.Г.О. 7 ноября 1924

1/ Археологический материал, добытый Тибетской Экспедицией при раскопке курганов на Ноин-уле в 1924 году, в целях возможно более полной научной обработки отправляется целиком в Ленинграде.

2/ Не позднее осени 1925 года, все предметы, добытые из какого нибудь одного погребения / средного по богатству собраного материала / возвращаетя в Монголию и пердаеются в музее Учкома.

Предстатель Учкома Ц. Жамцарано

Начальник Тибетской Экпедиции: П.К. Козлов

Начальник археологическим отделом Тибетской Экспедиции: С.А. Теплоухов

К сожалению, русские не сдержали своего обещания, и эти артефакты до сих пор выставлены в Эрмитаже. Прошло 100 лет. А обещание так и не исполнилось.

