Несовершеннолетним запрещено кататься на электромотоцикле Surron в столице

CentralAsia (MNG) -

По информации MiddleAsianNews, состоялось заседание Рабочей группы по сокращению транспортного потока под председательством Баяра Амарбаясгалана, председателя столичного хурала представителей граждан, для обсуждения использования и безопасности электромотоцикла Surron и аналогичных транспортных средств.

На встрече Баяр распорядился полностью запретить несовершеннолетним ездить на электромотоцикле Surron и участвовать в дорожном движении, а также классифицировать такие транспортные средства как мотоциклы и привести их в соответствие с соответствующими стандартами и требованиями.

«Дети еще не полностью сформировались как личности и не способны в полной мере понимать риски дорожного движения. Однако родители часто не осознают, что покупают «оружие», которое может поставить под угрозу жизнь и здоровье их детей», — сказал он.

По словам чиновников, за последние 2-3 года резко возросло использование электровелосипедов, скутеров и электромотоциклов Surron, что сопровождалось увеличением числа дорожно-транспортных происшествий и травм.

В 2024 году было зафиксировано более 300 аварий с участием таких транспортных средств. Более 40% пострадавших — подростки, которые не использовали защитное снаряжение, управляли некомплектными транспортными средствами или не знали правил дорожного движения.

По данным Национального центра травматологии, в период с мая по сентябрь резко возрастает число аварий и травм с участием электромотоциклов, при этом серьезные травмы в основном затрагивают голову, руки и ноги.

В связи с этим Баяр Амарбаясгалан распорядился ввести следующие требования:

Гражданам младше 18 лет категорически запрещается ездить на сурронах.

Граждане в возрасте 18 лет и старше должны иметь водительское удостоверение категории А для езды на сурронах.

Транспортные средства должны иметь государственную регистрацию, номерные знаки и маркировку.

Водители должны носить защитные шлемы и перчатки.

Транспортные средства должны иметь левые и правые указатели поворота и зеркала заднего вида с обеих сторон.

Чиновники заявили, что внедрение этих правил поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

