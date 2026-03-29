Минобороны ОАЭ заявило о перехвате ракет и дронов на фоне атак

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов 29 марта сообщило о перехвате ракет и беспилотников, направленных в сторону страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Х.

По данным Минобороны ОАЭ, системы противовоздушной обороны отражают атаки с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве подчеркнули, что звуки, слышимые в различных частях страны, связаны с работой систем ПВО.

Отмечается, что силы ПВО продолжают активно противодействовать воздушным угрозам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.