экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате ракет и дронов на фоне атак

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов 29 марта сообщило о перехвате ракет и беспилотников, направленных в сторону страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Х.

По данным Минобороны ОАЭ, системы противовоздушной обороны отражают атаки с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве подчеркнули, что звуки, слышимые в различных частях страны, связаны с работой систем ПВО.

Отмечается, что силы ПВО продолжают активно противодействовать воздушным угрозам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com