экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
США уничтожили более 11 тыс. целей в Иране с начала конфликта
// EPA

CentralAsia (CA) -  Американские войска уничтожили свыше 11 тыс. целей на территории Ирана с начала военной операции. Об этом 29 марта сообщило Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным командования, среди поражённых объектов — более 150 иранских военных кораблей, которые были уничтожены или повреждены.

В операции задействованы различные силы и средства, включая истребители, стратегические бомбардировщики, авианосец, ракетные эсминцы, подводные лодки, а также зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

В CENTCOM добавили, что основные усилия американских войск сосредоточены на уничтожении баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и элементов военно-промышленной базы Ирана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com