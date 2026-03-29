США уничтожили более 11 тыс. целей в Иране с начала конфликта

CentralAsia (CA) - Американские войска уничтожили свыше 11 тыс. целей на территории Ирана с начала военной операции. Об этом 29 марта сообщило Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным командования, среди поражённых объектов — более 150 иранских военных кораблей, которые были уничтожены или повреждены.

В операции задействованы различные силы и средства, включая истребители, стратегические бомбардировщики, авианосец, ракетные эсминцы, подводные лодки, а также зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

В CENTCOM добавили, что основные усилия американских войск сосредоточены на уничтожении баллистических ракет, беспилотников, военно-морских угроз и элементов военно-промышленной базы Ирана.