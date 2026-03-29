5 лет самостоятельной жизни в Монголии. Видео

CentralAsia (MNG)

«Южноафриканец и монголка познакомились в Швеции, поженились и теперь живут в Монголии. Они ведут канал на YouTube, и мы представляем вам небольшой фрагмент их видеоблога», — пишет MiddleAsianNews.

Это пара, которая познакомилась в Швеции: Эшли (Эш) Глэдвин — парень из Южной Африки, а Зулаа Глэдвин — девушка из Монголии. Флейм: Их сын, в честь которого назван острый соус "Mongol Voodoo FLAME".

Они приглашают вас присоединиться к невероятному путешествию своей семьи, строящей новую жизнь в Монголии. Они создали канал на YouTube под названием Simple Wild Living, где делятся рецептами блюд, приготовленных в условиях автономного проживания и фермерского хозяйства, рассказывают о путешествиях, людях, проектах «сделай сам» и строительстве дома. Они хотят жить и строить ради более устойчивого образа жизни.

Эш документирует их повседневную жизнь в Монголии, уделяя особое внимание автономному проживанию, экологичному строительству и выращиванию продуктов питания в суровом климате. Он разработал линейку острых соусов ограниченного выпуска, таких как Garlic Piri-Piri и Naga Dragon, используя перец чили, выращенный непосредственно в их монгольской теплице.

Контент Эша широко известен своим высоким качеством и кинематографичностью, его цель — вдохновить других на более устойчивый и самодостаточный образ жизни.

