США рассматривают наземную операцию против Ирана, - WP

CentralAsia (CA) - США готовятся к возможной наземной операции против Ирана, которая может продлиться от нескольких недель до «пары месяцев». Об этом 28 марта сообщило издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Рассматриваемая кампания не предполагает полномасштабного вторжения. Речь может идти о точечных рейдах с участием сил специальных операций и подразделений пехоты.

Как отмечают источники, окончательное решение о реализации планов пока не принято — неясно, утвердит ли их президент США Дональд Трамп.

В публикации говорится, что в течение последнего месяца в администрации обсуждались различные сценарии, включая возможный захват иранского острова Харк и проведение операций в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива. Основной целью таких действий может стать поиск и уничтожение вооружений, угрожающих судоходству.

При этом собеседники издания подчеркивают, что операция может сопровождаться серьёзными рисками для американских военных, включая угрозы со стороны беспилотников, наземного огня и самодельных взрывных устройств.

По словам бывшего высокопоставленного представителя оборонного ведомства США, планы операции разрабатывались заранее и носят комплексный характер. Он отметил, что захват территории может усилить переговорные позиции Вашингтона, однако основная сложность заключается в удержании и защите занятых объектов.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о переброске в регион около 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков на десантном корабле Tripoli. В то же время, по данным американских СМИ, наземная операция может начаться в ближайшее время.