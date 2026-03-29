Пезешкиан обратился к странам региона с призывом не поддерживать атаки на Иран

CentralAsia (CA) -  Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь призвал государства региона не допускать использования своей территории для нападений на Исламскую Республику.

«Если вы хотите развития и безопасности, не позволяйте нашим врагам вести войну против нас с вашей территории», - написал он.

Глава государства подчеркнул, что Иран не наносит превентивных ударов, однако будет решительно отвечать на любые атаки на свою инфраструктуру и экономические объекты.

Ранее Пезешкиан обращался к соседним мусульманским странам по случаю праздника Навруз, заявив, что Тегеран не намерен вступать в конфликт с соседями. По его словам, от противостояния Ирана с мусульманскими государствами выигрывает только Израиль.

Кроме того, президент призвал граждан к единству на фоне ударов со стороны США и Израиля, отметив необходимость «с гордостью вывести Иран из бурь».

