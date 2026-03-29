Мадуро выступил с обращением из-под стражи в США
CentralAsia (CA) -  Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время выступил с обращением, опубликовав заявление 29 марта в социальной сети X.

В сообщении, размещённом от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес, говорится, что они получают слова поддержки от граждан и благодарят за солидарность.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, твёрды и спокойны», - отмечается в обращении.

Мадуро также призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что Венесуэла должна двигаться по пути примирения и взаимного уважения.

Ранее сообщалось, что он содержится в Метрополитенском следственном изоляторе в Бруклине. По данным источников, условия его содержания предполагают почти полную изоляцию.

Отмечается, что президент Венесуэлы заявляет о незаконности своего задержания и призывает передать информацию его семье и другим венесуэльским заключённым.

