Мадуро выступил с обращением из-под стражи в США

- 15:20, 29 марта 2026
CentralAsia (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время выступил с обращением, опубликовав заявление 29 марта в социальной сети X.
В сообщении, размещённом от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес, говорится, что они получают слова поддержки от граждан и благодарят за солидарность.
«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, твёрды и спокойны», - отмечается в обращении.
Мадуро также призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что Венесуэла должна двигаться по пути примирения и взаимного уважения.
Ранее сообщалось, что он содержится в Метрополитенском следственном изоляторе в Бруклине. По данным источников, условия его содержания предполагают почти полную изоляцию.
Отмечается, что президент Венесуэлы заявляет о незаконности своего задержания и призывает передать информацию его семье и другим венесуэльским заключённым.