Срочно: правящая партия Монголии выдвинула 39-летнего Учрала на пост премьер-министра

Учрал Ням-Осор

CentralAsia (MNG) -

Сегодня, 29 марта 2026 года, в Дворце Независимости продолжается 3-я сессия Малого Хурала Монгольской народной партии.

Председатель Генерального секретариата Народной партии Монголии Содбаатар Янгуг, председательствующий на заседании, объявил о выдвижении кандидатуры председателя Монгольской народной партии Учрала Ням-Осора на пост премьер-министра Монголии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Кандидат в премьер-министры Учрал Ням-Осор, лидер Монгольской народной партии, окончил университет Их Засаг в 2007 году, получив диплом юриста. Он родился 2 января 1987 года в Улан-Баторе и в этом году ему исполнилось 39 лет.

В 2010 году он стал магистром делового администрирования и международного менеджмента, обучаясь в Университете Букингема в Великобритании. Позже, в 2013 году, он защитил докторскую диссертацию по истории в Институте монголоведения, тибетологии и буддологии, который является частью Сибирского отделения Российской академии наук.

Учрал Ням-Осор обладает высшим образованием в области права, истории и бизнеса. Он женат и воспитывает четверых детей.

Напомним, что премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав недавно подал в отставку на закрытом заседании правящего совета Монгольской народной партии (МНП).

Пленарное заседание весенней очередной сессии Великого Государственного Хурала (Парламента) 2026 года, состоявшееся 27 марта, поддержало просьбу премьер-министра об освобождении его от занимаемой должности.

