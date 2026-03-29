В Париже предотвратили попытку теракта у здания Bank of America

CentralAsia (CA) - Во Франции предотвращена попытка теракта у здания отделения банка Bank of America в Париже. Об этом 29 марта сообщило агентство Deutsche Welle.

По данным следствия, в ночь на 28 марта полиция задержала мужчину, который пытался заложить самодельное взрывное устройство. В его составе находилась пятилитровая канистра с горючим веществом и пиротехнический элемент, предположительно предназначенный для детонации.

Подозреваемого задержали с поличным в момент попытки поджога устройства, после того как его заметил полицейский патруль.

Как установили правоохранительные органы, мужчина действовал не один — его сообщник должен был зафиксировать происходящее на видео, однако ему удалось скрыться. Сам задержанный заявил, что был завербован через социальную сеть Snapchat и получил обещание вознаграждения в размере 600 евро.

Позднее, 29 марта, французская прокуратура сообщила о задержании ещё двух подозреваемых и продлении срока содержания под стражей первого фигуранта дела.

Ведётся дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего.