В Париже предотвратили попытку теракта у здания Bank of America

CentralAsia (CA) -  Во Франции предотвращена попытка теракта у здания отделения банка Bank of America в Париже. Об этом 29 марта сообщило агентство Deutsche Welle.

По данным следствия, в ночь на 28 марта полиция задержала мужчину, который пытался заложить самодельное взрывное устройство. В его составе находилась пятилитровая канистра с горючим веществом и пиротехнический элемент, предположительно предназначенный для детонации.

Подозреваемого задержали с поличным в момент попытки поджога устройства, после того как его заметил полицейский патруль.

Как установили правоохранительные органы, мужчина действовал не один — его сообщник должен был зафиксировать происходящее на видео, однако ему удалось скрыться. Сам задержанный заявил, что был завербован через социальную сеть Snapchat и получил обещание вознаграждения в размере 600 евро.

Позднее, 29 марта, французская прокуратура сообщила о задержании ещё двух подозреваемых и продлении срока содержания под стражей первого фигуранта дела.

Ведётся дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего.

© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com