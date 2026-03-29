В США прошли протесты против политики Трампа

CentralAsia (CA) - В США 28 марта прошли масштабные акции протеста против политики президента Дональд Трамп. Об этом 29 марта сообщило издание DW.

Под лозунгом No Kings («Никаких королей») в один день состоялось более 3300 акций в разных городах страны. В совокупности участие в них приняли около 8 млн человек. О серьёзных нарушениях общественного порядка не сообщалось.

Организаторы — коалиция гражданских инициатив. Они обвиняют Трампа в подрыве демократических институтов и чрезмерной концентрации власти. Участники протестов также выражали недовольство военной операцией США и Израиля против Ирана и ужесточением миграционной политики.

Акции прошли во всех 50 штатах, при этом одним из центров протестов стал штат Миннесота. В его столице Миннеаполисе на митинге выступил американский музыкант Брюс Спрингстин, заявивший о недопустимости происходящих, по его мнению, политических процессов.

Протесты вышли за пределы США — демонстрации также состоялись в ряде европейских городов, включая Париж, Лондон и Лиссабон. Участники акций призывали к импичменту американского президента и критиковали его политику.