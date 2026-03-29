КСИР сообщил об уничтожении в ОАЭ склада с украинским вооружением

CentralAsia (KZ) - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана 28 марта сообщил об уничтожении в ОАЭ склада с украинскими противодронными системами в Дубае. Об этом Корпус сообщил 28 марта в своём Telegram канале.

По их данным, на объекте находились 21 гражданин Украины.

В то же время в Киеве эту информацию опровергли. Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал заявление «ложью» и обвинил Иран в распространении дезинформации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские специалисты в течение нескольких недель работают в Объединённых Арабских Эмиратах. По его словам, они взаимодействуют с представителями сил безопасности и обороны ОАЭ по вопросам усиления защиты от воздушных угроз.

На фоне этого ранее в Иране звучали заявления о возможном расширении целей в рамках конфликта. В частности, глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявлял, что территория Украины может рассматриваться как «законная цель» в связи с её предполагаемой поддержкой Израиля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения