В Японии зафиксирован пик цветения сакуры

- 20:36, 29 марта 2026
CentralAsia (CA) - В Токио зафиксирован пик цветения сакуры, популярные деревья сорта сомэй-ёсино находятся в стадии полного цветения. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на данные Метеорологического управления страны.
Установившаяся солнечная и тёплая погода способствовала активному цветению. Официальное подтверждение было сделано после наблюдений за эталонным деревом сакуры в синтоистском храме Ясукуни около 14:00 в субботу.
К этому времени температура воздуха в центре столицы достигла 19,4 градуса по Цельсию.
По данным специалистов, в этом году цветение сакуры в Токио началось на два дня раньше, чем в прошлом году, и на три дня раньше средних многолетних показателей.
В то же время в городе Тоттори на западе страны только началось цветение. Соответствующее объявление было сделано на один день раньше среднего срока и на один день позже, чем в прошлом году.