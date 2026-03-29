В Японии зафиксирован пик цветения сакуры
Цветение сакуры в городе Осака / Япония
CentralAsia (CA) -  В Токио зафиксирован пик цветения сакуры, популярные деревья сорта сомэй-ёсино находятся в стадии полного цветения. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на данные Метеорологического управления страны.

Установившаяся солнечная и тёплая погода способствовала активному цветению. Официальное подтверждение было сделано после наблюдений за эталонным деревом сакуры в синтоистском храме Ясукуни около 14:00 в субботу.

К этому времени температура воздуха в центре столицы достигла 19,4 градуса по Цельсию.

По данным специалистов, в этом году цветение сакуры в Токио началось на два дня раньше, чем в прошлом году, и на три дня раньше средних многолетних показателей.

В то же время в городе Тоттори на западе страны только началось цветение. Соответствующее объявление было сделано на один день раньше среднего срока и на один день позже, чем в прошлом году.

