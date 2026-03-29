В Украине умерла 13-летняя девочка после ранения при атаке беспилотника

CentralAsia (CA) - В Николаевской области Украины скончалась 13-летняя девочка, получившая ранения в результате падения обломков беспилотника после атаки 28 марта.

По данным Николаевской областной военной администрации, девочка умерла в больнице на следующий день после удара.

Ранее сообщалось, что в результате атаки и падения обломков БПЛА на территории общественного места отдыха пострадали десять человек. Среди них — две женщины в возрасте 40 и 18 лет, а также восемь детей в возрасте от 10 до 16 лет.

По состоянию на утро после инцидента 40-летняя женщина и две девочки 13 и 15 лет находились в тяжёлом состоянии, ещё шесть детей — в состоянии средней тяжести.