Монголия завоевала золотую медаль в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из классического лука на Кубке Азии

CentralAsia (MNG) -

В пятницу в Бангкоке, Таиланд, состоялся первый этап Кубка Азии по стрельбе из лука 2026 года.

Монголия завоевала золотую медаль в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из классического лука на Кубке Азии. 18-летняя Оюун-Эрдэнэ Баасандорж и её напарник по команде Отгонболд Батхуяг одержали победу над такими соперниками, как Сингапур. В 2026 году команда демонстрирует значительные международные успехи, что часто подтверждается сильными выступлениями Оюун-Эрдэнэ Баасандорж. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

слева: Отгонболд Батхуяг и Оюун-Эрдэнэ Баасандорж

По сообщениям, поступающим на Кубок Азии 2026 года в Бангкоке, смешанная команда Монголии по стрельбе из лука демонстрирует отличные результаты, одержав в финале победу над такими соперниками, как Сингапур.

Ключевой лучник — Оюун-Эрдэнэ Баасандорж: Она сыграла важную роль в этих победах, завоевав также золотую медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди женщин, в том числе победив индийских лучниц на недавних соревнованиях, отмечает ESPN.

В частности Оюун-Эрдэнэ стала двукратной чемпионкой этого турнира, победив индийскую спортсменку Риди Фор со счетом 6:2 в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из классического лука среди женщин и завоевав золотую медаль.

Этот успех стал продолжением прорыва на Азиатских играх 2023 года, где Отгонболд Батхуяг стал первым монгольским лучником, завоевавшим золотую медаль.

