США и Монголия созвали пятый двусторонний диалог в рамках Соглашения о защите детей (СЗД)

26 марта состоялась пятая ежегодная двусторонняя встреча правительственных чиновников и представителей организаций гражданского общества из Соединенных Штатов Америки и Монголии, на которой были освещены достижения и проблемы, возникшие за последние пять лет в рамках Соглашения между США и Монголией о защите детей (СЗД).

Соединенные Штаты предоставили через СЗД $6.5 млн в виде иностранной помощи организациям World Vision, The Asia Foundation и местным партнерам для усиления усилий по борьбе с торговлей людьми в Монголии.

Президент Трамп подтвердил приверженность Соединенных Штатов борьбе со злом торговли людьми, подчеркнув достижения администрации в борьбе с мошенниками, использующими принудительный труд, увеличении финансирования Национальной горячей линии по борьбе с торговлей людьми и модернизации инструментов борьбы с торговлей людьми, а также в оказании помощи пострадавшим в восстановлении своей жизни. Эта новая эра внешней помощи под девизом «Америка прежде всего» напрямую связывает внешнюю помощь США с приоритетами администрации, обеспечивая ощутимые результаты для американского народа, которые делают Америку более безопасной, сильной и процветающей.

«Сегодняшний диалог — это возможность не только отметить достигнутый прогресс, но и взять на себя конкретные обязательства, которые обеспечат долгосрочную устойчивость этих достижений. Если нам удастся добиться успеха, наследие этого соглашения, общая сумма которого сейчас составляет $6.5 млн, будет измеряться в более безопасных детях, более крепких семьях и системе правосудия, которая действительно отражает один простой стандарт: в Монголии интересы детей стоят на первом месте, и ни один ребенок не должен страдать от травмы эксплуатации», — отметил в своем выступлении временный поверенный в делах США Нил Вермиллион.

Эта американская программа укрепляет верховенство права и защищает невинных детей в сотрудничестве с ключевым стратегическим партнером в Азии.

В рамках СЗД Монголия разработала и утвердила стандартные операционные процедуры и стандарты, направленные на выявление, направление и сообщение о случаях торговли людьми, а также обеспечение оказания помощи жертвам; создала восемь зон, дружественных детям; усовершенствовала правовую базу по борьбе с торговлей людьми; и создала первый национальный реабилитационный центр, предназначенный для детей, подвергшихся сексуальному насилию и эксплуатации. Эти действия защищают жертв и способствуют более тесному сотрудничеству с правоохранительными органами в борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, которые часто совершаются в рамках транснациональных преступных сетей.

В диалоге СЗД приняли участие временный поверенный в делах США Нил Вермиллион, исполняющий обязанности старшего координатора Управления по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Марк Форстром, а также заместитель генерального прокурора, заместитель министра по делам семьи, труда и социальной защиты и руководитель секретариата Координационного совета по предотвращению преступности правительства Монголии.

