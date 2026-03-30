Консультации правительства Монголии и ее граждан: как правильно распределять средства НФБ

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии проведет консультации со своими гражданами по вопросу надлежащего распределения средств Национального фонда благосостояния (НФБ)

В масштабах всей страны начался первый этап совещательного опроса общественного мнения «Монголы – распорядители своего богатства».

Первый этап совещательного опроса «Монголы — распорядители своего богатства» по вопросу о Национальном фонде благосостояния, организованный правительством Монголии, начнется по всей стране 27 марта 2026 года.

В опросе примут участие в общей сложности 1570 граждан, в том числе 740 жителей столицы и 830 жителей сельской местности. Национальное статистическое управление разработало методологию выборочного исследования в соответствии с международными стандартами.

17 марта ученые, исследователи и представители органов власти собрались на конференцию под названием «Текущее состояние фондов благосостояния и возникающие проблемы», которая проводилась в рамках подготовительного процесса. 26 марта состоялась дискуссия с представителями горнодобывающего сектора, а 27 марта организуется еще одна дискуссия с участием представителей банковского и финансового сектора, а также молодых ученых и исследователей. Цель этих мероприятий — обмен мнениями о текущем положении Национального фонда благосостояния, существующих проблемах, возможностях для улучшения и возможных решениях.

Первый этап совещательного голосования продлится до 3 апреля, а второй этап запланирован на 11-12 апреля в Государственном дворце в Улан-Баторе.

В соответствии с постановлением правительства № 48 от 2026 года, опрос был инициирован с целью формирования общественного консенсуса по вопросу направления доходов от недр в Национальный фонд благосостояния и обеспечения их справедливого распределения между нынешним и будущими поколениями. Для контроля за этим процессом был создан Рабочий офис Совещательного совета и подгруппы.

Ряд политических вопросов постоянно привлекает внимание общественности: как сбалансировать текущие расходы с долгосрочной экономией, как справедливо распределять выгоды среди граждан и как создать системы управления, обеспечивающие прозрачность и подотчетность.

В отличие от традиционного опроса, совещательный опрос позволяет гражданам получить сбалансированную информацию и обсудить варианты политики, прежде чем высказывать свое мнение. Чиновники заявляют, что этот процесс призван обеспечить учет мнения общественности на политическом уровне — на основе принципа, согласно которому природные ресурсы Монголии принадлежат ее народу и что их выгоды должны доходить до будущих поколений.

В рамках Национального фонда благосостояния ряд ключевых политических вопросов привлек внимание общественности. К ним относятся:

Способы сбалансировать текущие потребности в расходах и долгосрочные сбережения;

Способы определения справедливых механизмов распределения благ среди граждан;

Способы создания систем управления и надзора, обеспечивающих прозрачность и подотчетность.

В этом контексте общенациональный совещательный опрос имеет особое значение. Он предоставляет гражданам сбалансированную информацию, возможность обсудить варианты политики и платформу для выражения обоснованных мнений об управлении природными богатствами Монголии.

В Монголии и раньше проводились совещательные опросы, и их результаты показали, что граждане серьезно относятся к сложным политическим вопросам, когда им предоставляется точная информация и структурированная обстановка. Ожидается, что предстоящий опрос будет выполнять аналогичную функцию — укреплять демократическую легитимность и формировать национальный консенсус по одному из наиболее важных экономических решений страны.

То, как Монголия будет распоряжаться своими природными богатствами в ближайшие десятилетия, вполне может зависеть от того, что скажут её граждане в следующем месяце.

Важно отметить, что участие граждан в принятии решений, непосредственно затрагивающих их жизнь, имеет огромное значение. Метод совещательных опросов фактически передает процесс принятия решений в руки граждан, создавая возможность для выражения их мнений на политическом уровне. Этот принцип закладывает основу для того, чтобы граждане стали подлинными владельцами своего богатства, получали справедливую выгоду от природных ресурсов и, в конечном итоге, обеспечивали будущим поколениям жизнь в лучшем обществе.

Международный опыт подчеркивает важность эффективного управления природными ресурсами. Международный валютный фонд подчеркивает, что прозрачность и надлежащее управление имеют важное значение для справедливого и устойчивого распределения доходов от природных ресурсов. Всемирный банк подчеркивает важность подотчетности и надзора в эффективном управлении суверенными фондами благосостояния. Исследования показывают, что отсутствие прозрачности в добывающих отраслях увеличивает риски коррупции и неэффективного управления, а исследования ОЭСР и других организаций демонстрируют, что участие граждан повышает качество политики и укрепляет доверие общественности к правительству.

Предыдущий опыт Монголии в проведении совещательных опросов показал, что при наличии необходимой информации и хорошо организованной среды граждане могут обеспечить активное и качественное участие. Совещательные опросы — это не просто процесс сбора мнений; это важный механизм укрепления легитимности демократии и формирования консенсуса на национальном уровне.

В чём смысл проведения совещательного опроса?

Общенациональные совещательные опросы были организованы в Монголии в 2017 и 2023 годах соответственно. Теперь правительство будет консультироваться с гражданами по вопросам увеличения доходов Национального фонда благосостояния и более справедливого и равноправного распределения благ природных ресурсов среди граждан.

Исследователи считают совещательный опрос методологией практической реализации делиберативной демократии — формы демократии, где обсуждение или дискуссия играют первостепенную роль в процессе принятия политических решений. Другими словами, эта методология представляет собой демократическую процедуру, которая позволяет гражданам, отобранным методом случайной выборки, выразить свою позицию после получения сбалансированной информации по данному вопросу, задавая вопросы экспертам и обсуждая вопрос между собой. Она характеризуется тем, что граждане не только голосуют, но и участвуют в информационно-ориентированном процессе принятия решений.

Национальный фонд благосостояния заложит основу системы распределения, накопления и расходования доходов, получаемых от природных ресурсов. Он будет функционировать в соответствии с принципом, согласно которому богатство является собственностью народа, и должен учитывать общественные интересы как нынешнего, так и будущих поколений.

