Монголия планирует обеспечить полное покрытие мобильной связью всей своей обширной территории к 2028 году

CentralAsia (MNG) -

В среду министр цифрового развития, инноваций и связи Монголии, Батшугар Энхбаяр заявил о планах расширить зону покрытия мобильной сети на все багов страны (самые мелкие административные единицы), что позволит охватить все районы с наименьшим количеством жителей. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Стоит отметить, что площадь страны составляет 1 564 116 км², что в три раза больше площади Франции и занимает 18-е место в мире по территории.

В Монголии насчитывается в общей сложности 1650 таких районов, которые называются «багами», 104 из которых не имеют покрытия мобильной сети. На пресс-конференции после заседания кабинета министров Батшугар пообещал, что эти районы будут подключены к мобильной сети к 2028 году.

Министр заявил, что обеспечение доступа в интернет на всей территории Монголии позволит решить такие проблемы, как предоставление государственных услуг в электронном виде.

В настоящее время мобильные сети (в основном 4G/LTE) охватывают примерно 95% населения, но только около 23.8% пригодной для жизни территории. Большие участки степей, пустыни Гоби и отдаленных горных районов остаются без надежного сигнала.

В 2027 году планируется запуск национального спутника для покрытия наиболее труднодоступных отдаленных районов, где строительство вышек чрезвычайно дорого или нецелесообразно.

5G уже официально запущен по всей стране (начиная с 2025 года), с первоначальным акцентом на Улан-Батор и центры аймаков. Цель – обеспечить покрытие 5G 70% населения к 2027 году. В проекте участвуют такие крупные операторы, как Unitel, Mobicom, Skytel, G-Mobile и ONDO.

Эта инициатива является частью более широкой стратегии Монголии «Цифровая нация», направленной на преодоление цифрового разрыва между городами и сельской местностью, поддержку электронного обучения, телемедицины, интеллектуальной добычи полезных ископаемых, управления животноводством для скотоводов и общего экономического роста.

К числу проблем относятся экстремальные погодные условия, низкая плотность населения (что делает инфраструктуру дорогостоящей) и необходимость гибридных решений (вышки связи + спутник).

