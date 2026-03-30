Крупнейший китайский производитель грузовиков предлагает открыть производственный филиал в Монголии

CentralAsia (MNG) -

В рамках официального визита спикера парламента Учрала Ням-Осора в Китай министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор принял представителей китайской компании Sinotruck Group.

В ходе встречи группа компаний Sinotruck выразила желание и заинтересованность в создании автомобильного завода в Монголии. Данная информация поступила от MiddleAsianNews.

Предлагаемый завод будет специализироваться на локальной сборке грузовых автомобилей в Монголии, сосредоточившись на четырех ключевых секторах: во-первых, логистика в горнодобывающей промышленности, во-вторых, транспортировка скота и сельскохозяйственной продукции, в-третьих, трансграничные грузоперевозки и в-четвертых, городское развитие.

Цель компании — производство высококачественных, чрезвычайно морозостойких грузовиков средней и большой грузоподъемности, а также специализированных грузовиков для горнодобывающей промышленности, создание более 200 рабочих мест и подготовка квалифицированного персонала для производства и ремонта грузовиков.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях поддержки развития смежных секторов, таких как местная логистика, запасные части и техническое обслуживание, а также о поддержке модернизации производственного сектора Монголии.

Стороны договорились о совместной работе по дальнейшему изучению возможности создания филиала компании в Монголии.

Компания Sinotruk (Hong Kong) Limited — гонконгский производитель грузовых автомобилей, основанный в 2007 году. Дочерние компании Sinotruk (Hong Kong) производят грузовики в материковом Китае. Ее материнская компания, China National Heavy Duty Truck Group (также известная как Sinotruk Group или CNHTC), является китайским государственным производителем тяжелых грузовиков со штаб-квартирой в Цзинане, провинция Шаньдун.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения