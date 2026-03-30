Существует значительный потенциал для расширения сотрудничества с британскими компаниями, инвестирующими в Монголию

Сима Малхотра

CentralAsia (MNG)

Она назвала наиболее важные инвестиции Великобритании в Монголию инвестициями в образование, а также инвестиции в метро Улан-Батора и сотрудничество в области важнейших минеральных ресурсов.

MiddleAsianNews представляет интервью, данное министром Великобритании Симой Малхотрой ИА GOGO.

Парламентский заместитель государственного секретаря по делам Индо-Тихоокеанского региона в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Сима Малхотра посетила Монголию с 23 по 25 марта. В последний день своего визита мы провели с ней короткую беседу во время встречи со студентами, изучавшими английский язык в рамках проекта, направленного на повышение квалификации преподавателей английского языка.

— Я понимаю, что это ваш первый визит в Монголию. Как прошла ваша поездка, и какие моменты вы бы выделили как самые запоминающиеся?

— Это моя первая поездка в Монголию, и эти несколько дней были особенными. Я здесь в качестве министра по делам Индо-Тихоокеанского региона, и я искренне благодарна за невероятно теплый прием.

Этот визит также был важным, поскольку мне удалось выступить сопредседателем нашего ежегодного политического диалога вместе с заместителем министра иностранных дел Амартүвшином Гомбосүрэном и встретиться с премьер-министром. Мы провели ценные дискуссии о будущем отношений между Великобританией и Монголией, которые представляют собой давнее и глубокое партнерство, насчитывающее более 60 лет, с тех пор как Соединенное Королевство стало первой страной запада, признавшей Монголию и установившей с ней дипломатические отношения.

Это также отражает наши общие демократические ценности и важность инвестирования в связи между людьми. То, как наши правительства, парламентарии, СМИ и гражданское общество работают вместе для продвижения этих ценностей, имеет решающее значение для построения безопасного и процветающего будущего для наших стран.

Я невероятно благодарна всем, с кем мне довелось встретиться. Это был очень насыщенный, но важный визит, в ходе которого мы осознали вызовы современного мира и то, как мы можем работать вместе, чтобы поддерживать прогресс друг друга и строить мир и процветание, необходимые нам в будущем. Большое спасибо.

— По итогам 16-й встречи за круглым столом между Монголией и Великобританией обе стороны договорились об укреплении сотрудничества в ряде областей, включая проект метрополитена Улан-Батора. Могли бы вы подробнее рассказать об этом сотрудничестве?

— Мне было очень приятно быть сопредседателем ежегодного политического диалога во время моего визита и видеть прогресс, которого мы добиваемся. В качестве примера можно привести проект метрополитена Улан-Батора — дальновидную инициативу, которая изменит жизнь в городе и станет флагманским проектом для Монголии.

Отрадно видеть, как опыт британских специалистов внес свой вклад в предоставление консультаций и поддержку планов развития Монголии. Кроме того, благодаря UK Export Finance у вас есть возможность оказать беспрецедентную поддержку этой инициативе в будущем. Долгосрочные проекты, подобные этому, которые уменьшают заторы на дорогах, снижают уровень загрязнения и инвестируют в общественный транспорт, приносят значительные экономические выгоды и могут по-настоящему изменить ситуацию. Мы видели результаты подобных инвестиций в нашей стране и продолжаем уделять им приоритетное внимание.

Я также высоко оценила наши дискуссии о расширении сотрудничества в таких областях, как критически важные полезные ископаемые. Монголия обладает значительным потенциалом и занимает лидирующие позиции в этой области. Во время моего визита у меня была возможность посетить Оюу-Толгой и ознакомиться с существующими партнерскими отношениями, а также с акцентом на устойчивое развитие, ответственную добычу полезных ископаемых и вклад в развитие местных сообществ. Это важные стандарты на будущее.

В условиях, когда мы наблюдаем рост глобальных конфликтов и вызовов международному порядку, основанному на правилах, — ценностям, которые решительно поддерживают как Великобритания, так и Монголия, — важность экономической безопасности и диверсифицированных цепочек поставок становится очевидной. Существует значительный потенциал для углубления сотрудничества между Великобританией, обладающей богатой историей и опытом в горнодобывающей промышленности, и Монголией, особенно в поддержке стратегии Великобритании в области критически важных минеральных ресурсов и укреплении устойчивости цепочки поставок.

Я лично убедилась в этом потенциале, в том числе во время Конференции по критически важным полезным ископаемым в Вашингтоне, где я также встречалась с министром иностранных дел Монголии, а также в ходе недавних обменов между министрами наших стран.

Я также с энтузиазмом отношусь к нашему сотрудничеству в области новых технологий и возобновляемой энергии, поскольку мы инвестируем в более экологичное будущее. Существуют широкие возможности для внесения вклада британского опыта и университетских исследований, а также для продолжения сотрудничества в сфере образования, включая партнерство с ЮНИСЕФ и Министерством образования.

Инвестиции в образование имеют особое значение. Хотя сегодняшние лидеры формируют текущие дискуссии, именно посредством образования, особенно изучения английского языка, мы воспитываем следующее поколение. Мне было приятно познакомиться со стипендиатами программы Chevening во время моего визита — более 200 человек с 1993 года, и еще 20 в этом году.

Благодаря этим усилиям мы вместе воспитываем будущих лидеров, которые внесут свой вклад в развитие нашей экономики, общества и укрепление прочных связей между людьми. Я невероятно горжусь этим.

— Какие изменения в политике или законодательстве, по вашему мнению, необходимы для привлечения большего количества британских инвестиций в Монголию?

— Существует значительный потенциал для расширения сотрудничества с британскими компаниями, инвестирующими в Монголию, а также возможности для взаимного обучения и партнерства.

Важно поддерживать деловую среду, пользующуюся доверием инвесторов, — среду, в которой споры могут быть эффективно разрешены, контракты и условия ясны и прозрачны, а процессы принятия решений своевременны.

В условиях жесткой глобальной конкуренции крайне важно вселять уверенность в инвесторов. Будь то возобновляемая энергетика, добыча критически важных полезных ископаемых, инфраструктурные проекты, такие как метрополитен Улан-Батора, или такие сектора, как технологии и образование, предприятиям необходимы гарантии того, что они работают в стабильной, прозрачной и хорошо регулируемой среде.

Это включает в себя высокий уровень профессиональной компетентности, надежную правовую и нормативную базу, а также условия, способствующие долгосрочному партнерству. Это ключевые факторы, которые позволят инвестициям расти и процветать.

— Соглашение по второму этапу проекта «Преодоление языковых барьеров» было подписано в декабре 2025 года. Не могли бы вы рассказать о ходе его реализации? Планируется ли третий этап?

— Очень важно, чтобы мы продолжали развивать уже достигнутые успехи. Я невероятно горжусь прогрессом, достигнутым в области преподавания английского языка благодаря нашему партнерству. Более 147 000 детей по всей Монголии получили пользу от улучшенного доступа к качественному образованию на английском языке.

Это влияние очевидно не только в городах, но и в сельской местности. Когда вы общаетесь с молодыми людьми напрямую, они часто говорят, что не просто выучили язык — они получили доступ к новым возможностям и более широкому миру.

Я также благодарна всем, кто участвует в поддержке дальнейшего развития преподавания языков, особенно преподавателям. Около 750 учителей прошли обучение, и многие из них поделились тем, как это укрепило не только их собственные языковые навыки, но и их способность преподавать и обучать других. Это способствует наращиванию долгосрочного потенциала и развитию лидерских качеств в системе образования Монголии, а также приносит огромное удовлетворение от поддержки молодых учащихся.

— Вы упомянули важность сотрудничества гражданского общества. Как вы оцениваете его текущее развитие и каким вы видите его дальнейшее развитие?

— Я очень горжусь той работой, которую мы вместе проводим в поддержку гражданского общества. Это крайне важно, поскольку отражает тот факт, что отношения между Великобританией и Монголией основаны на общих демократических ценностях. Для поддержания сильных демократий в обеих наших странах крайне важно обеспечить, чтобы гражданские пространства оставались активными и продолжали процветать.

В ходе моего визита я с удовольствием поддержала программу «Молодежь за перемены» и увидела результаты ее работы. В рамках этой инициативы мы сотрудничаем с более чем 25 молодежными организациями гражданского общества, помогая молодым людям развивать уверенность в себе, лидерские навыки, налаживать связи и приобретать способность инициировать перемены в Монголии.

Инвестиции в гражданское пространство означают инвестиции в лидерство и создание возможностей для диалога между гражданским обществом и политическим руководством как на местном, так и на национальном уровнях. Такое расширение прав и возможностей поддерживает следующее поколение государственных и политических лидеров, а также обеспечивает принятие решений на основе реального опыта и знаний.

Я благодарна за прочное партнерство, которое мы развили, включая наше сотрудничество с местными и национальными государственными учреждениями в Монголии. Самое главное, мы инвестируем в следующее поколение лидеров и укрепляем партнерство, которое будет продолжаться и впредь.

Большое спасибо за уделенное время.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения