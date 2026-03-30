Будут выданы кредиты для туристического сектора под процентную ставку 6%

CentralAsia (MNG) -

Правительство ввело новые меры финансовой поддержки наряду с региональными политическими инициативами, направленными на развитие туристического сектора, укрепление инфраструктуры и увеличение числа иностранных туристов.

«В частности, Министерство культуры, спорта, туризма и молодежи объявило о программе льготных кредитов под процентную ставку 6% на срок до шести лет», — сообщает MiddleAsianNews.

Кредиты будут распределяться через 10 коммерческих банков и пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, таких как гостиницы, туристические комплексы, придорожные пункты размещения, сервисные центры, воздушный транспорт и туристические транспортные средства. В зависимости от цели кредита заемщикам предоставляется льготный период по погашению основного долга в размере от 12 до 76 месяцев, а кредиты для секторов, не связанных с воздушным транспортом, могут достигать ₮7 млрд (около $2 млн).

Чиновники заявили, что в этом году на программу будет выделено в общей сложности ₮250 млрд (около $70.1 млн), а еще ₮13 млрд (около $3.64 млн) заложены в государственный бюджет на 2026 год для субсидирования процентных платежей. Ожидается, что эта инициатива улучшит качество обслуживания и расширит туристическую инфраструктуру по всей стране.

Туризм стал все более значимым фактором, способствующим развитию экономики страны. В 2025 году страну посетило более 847 000 туристов, что составило 7.8% валового внутреннего продукта и на 16% больше, чем в предыдущем году. Правительство поставило цель привлечь в этом году один миллион туристов.

В рамках своей политики регионального развития Монголия впервые выделила 17 объектов в 12 аймаках в качестве национальных туристических зон. Этот шаг призван поддержать сбалансированный региональный рост и продвигать ключевые туристические направления.

Монголия работает над укреплением туризма как опоры экономики. Реализуются меры поддержки туристических предпринимателей, развития инфраструктуры, повышения стандартов обслуживания и продвижения природного и культурного наследия Монголии на международном уровне. Кроме того, в этом году Монголия планирует провести 14 спортивных мероприятий, 99 мероприятий в сфере культурного туризма и около 140 других мероприятий, включая международные конференции, семинары и выставки, что, по словам официальных лиц, еще больше повысит привлекательность страны для иностранных туристов.

