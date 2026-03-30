Осадки выпадут в горных хребтах Хангай и Хубсугул, а также в бассейне реки Орхон-Сэлэнгэ

Слияние рек Орхон и Сэлэнгэ

CentralAsia (MNG) -

Внимание пастухам, путешественникам и перевозчикам: в течение дня в горах Хангай и Хубсугул, а также в бассейне Орхон-Сэлэнгэ предсказываются осадки и приближающаяся буря.

Прогноз погоды на 30 марта 2026 года с 8:00 до 20:00:

Западные районы страны будут облачными. В горах Хангай и Хубсугул, а также в бассейне реки Орхон-Сэлэнгэ ожидаются осадки и приближающаяся буря. В остальных регионах сохранится переменная облачность без осадков. В западных и центральных аймагах ветер сменит направление с северо-западного на юго-западное, в других областях — с юго-западного до 7-12 метров в секунду, а на севере страны его скорость достигнет 14-16 метров в секунду.

Температурные показатели в районах озера Увс, впадине Дархад, горных хребтах Хангай и Хубсугул, истоке реки Завхан, районе Хүрэнбэлчир, а также в долинах рек Идэр и Тэс составят от +1 до +6°C. В впадине Великих озёр, бассейнах Орхона и Сэлэнгэ, а также в юго-западной части Гоби температура будет варьироваться от +12 до +17°C, в остальных районах — от +7 до +12°C.

Улан-Батор встретит облачную погоду без осадков. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Днем температура поднимется до +10-+12°C. Относительная влажность воздуха составит 42%, а атмосферное давление останется на уровне 865 гПа.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения