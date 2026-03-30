По состоянию на март было зарегистрировано 238 тысяч новорожденных животных

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, в этом году по всей Монголии ожидается приплод от 22.4 млн голов маточного поголовья, при этом за первые три месяца уже было выращено 238 000 новорожденных животных.

На сегодняшний день рождение потомства произошло у 1.1% всего племенного поголовья, в результате чего появилось более 238 тысяч новорожденных животных. Благоприятные весенние условия по всей стране привели к низкому уровню смертности и высокой выживаемости молодняка – 99.5 тысяч особей.

Аймак Дундговь лидирует как по рождаемости, так и по выживаемости потомства. Из более чем 1.2 миллиона племенных животных на данный момент родили 37 773 особи. Большинство потомства – ягнята и козлята, случаев гибели не зафиксировано. Аймак Өмөговь зафиксировал наибольшее количество верблюжат – 673 особи.

В региональном разрезе самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в центральном регионе — 1.6%, за ним следуют Хангайский регион — 1.1%, западный регион — 0.9% и восточный регион — 0.3%.

Для сравнения, по данным Национального статистического управления, в тот же период 2025 года рождаемость составляла 4.8 процента, а выживаемость новорожденных особей — 98.3 процента.

