Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии: десятки раненых среди военных США

Boeing Е-3 Sentry получил серьезные повреждения (AWACS)

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 15 американских военнослужащих получили ранения после того, как Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии. Пятеро раненых американских военнослужащих находятся в «тяжёлом состоянии». Об этом пишет «Аль-Джазиира».

Атака в пятницу на авиабазу Принц Султан включала не менее шести баллистических ракет и 29 беспилотников, сообщает Associated Press.

По данным The Wall Street Journal, в момент удара военнослужащие находились внутри одного из зданий на базе. Неназванный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что были ранены как минимум 12 военнослужащих, двое из них — тяжело.

В видеозаявлении в субботу представитель центрального военного штаба Ирана Эбрахим Золфагари заявил, что в результате иранской атаки один из самолётов-заправщиков был «полностью уничтожен», ещё три получили повреждения и выведены из строя.

Спутниковые снимки, опубликованные англоязычным иранским телеканалом Press TV, показали разрушение нескольких самолётов на авиабазе после ударов Ирана. Ранее на этой неделе база уже дважды подвергалась атакам, включая инцидент, в результате которого были ранены 14 американских военнослужащих.

Об уничтожении американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Boeing Е-3 Sentry пишет также Би-Би-Си. «В составе ВВС США оставались 16 таких самолетов. Шесть из них были развернуты в Персидском заливе, пишет Air & Space Forces Magazine. Потеря одного из них станет значительным уменьшением возможностей ВВС США и Израиля в войне с Ираном», - пишет британское издание.

База расположена примерно в 96 км от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, управляется Королевскими военно-воздушными силами Саудовской Аравии, но также используется американскими силами.

Иран продолжает наносить ответные удары по странам Персидского залива, которые, по его мнению, служат плацдармом для ударов США по стране, начавшихся 28 февраля в рамках совместной операции с Израилем.

Тем временем один из последних американо-израильских ударов по Ирану поздно вечером в пятницу, как сообщается, был нацелен на Бушерскую атомную электростанцию.

Этот удар — третий за 10 дней — не причинил материального ущерба и не привёл к жертвам, заявили в Организации по атомной энергии Ирана. Там отметили, что никаких технических сбоев на объекте не зафиксировано.

Корреспондент Al Jazeera Зейн Басрави, работающий в Дубае, заявил, что информации об иранских ударах немного.

«Но о серьёзности атаки можно судить по числу раненых», — сказал он, отметив, что на базе обычно находятся от 2 до 3 тысяч американских военнослужащих, в основном задействованных в системах противоракетной обороны и логистической поддержке.

«С начала войны мы видим, что эта база регулярно становится целью ударов. Это может быть ещё один серьёзный инцидент, который вызовет дополнительную критику в адрес администрации США».

В субботу иранские военные также заявили, что нанесли удар по судну снабжения США у порта Салала в Омане, однако подробностей не привели.