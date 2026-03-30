Трамп заявил о планах «забрать нефть» Ирана

остров Харк

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы «забрать нефть» Ирана и допустил возможность захвата острова Харг — главного нефтяного экспортного хаба страны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на интервью Financial Times.

По словам Трампа, США рассматривают различные варианты действий, включая возможную операцию по установлению контроля над островом Харг, через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта. Он сравнил такой сценарий с ситуацией в Венесуэле, где, по его словам, Вашингтон намерен контролировать нефтяную отрасль «на неопределённый срок».

«Возможно, мы возьмём остров Харг, а возможно — нет. У нас много вариантов», — сказал Трамп.

При этом, как отмечает издание, подобная операция сопряжена с серьёзными рисками: она может привести к росту потерь среди американских военных и затянуть конфликт.

На фоне эскалации США направляют дополнительные войска на Ближний Восток. Одновременно усиливается напряжённость вокруг Ормузского пролива, что уже привело к резкому росту цен на нефть — более чем на 50% с начала конфликта.

По данным аналитиков, возможный контроль над островом Харг, через который проходит до 90% экспорта нефти Ирана, может серьёзно ударить по экономике страны, но также усилит глобальную нестабильность и риски для мировой экономики.



Цена нефти марки Brent превысила $115–116 за баррель. Одновременно фондовые рынки Азии в понедельник утром резко снизились: ключевые индексы в Японии и Южной Корее упали более чем на 4% на фоне опасений затяжного конфликта и роста инфляции .